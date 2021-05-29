Подтверждено существование Snapdragon 888 Pro

В сети опубликовали первые подтверждения существования улучшенной версии флагманского процессора. Qualcomm Snapdragon 888 Pro. Этот чип ранее не был официально представлен, но он уже «засветился» в базе данных Geekbench.

Похоже, что «прошка» будет отличаться от обычной версии только разгоном — самое мощное ядро получит частоту в 3 ГГц, тогда как у обычного 888-го — 2,84 ГГц. Также будут три производительных ядра по 2,42 ГГц и четыре энергоэффективных по 1,8 ГГц.

Утечка показывает, что Pro-версия ненамного превосходит по производительности не особо превосходит обычную версию. Есть небольшой прирост как в одноядерном, так и многоядерном режимах, однако это может быть простая погрешность. К релизу ситуация может измениться.

Как ожидается, первые устройства на базе Snapdragon 888 Pro выйдут в третьем квартале этого года.

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