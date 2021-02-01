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Новости

Расширение для Google Chrome синхронизирует пароли с iOS

Для браузера Google Chrome появилось расширение, которое упростит жизнь пользователям ПК на Windows и владельцам iPhone.

После обновления клиента iCloud для Windows до версии 12.0 там появился раздел, который позволяет получать доступ к автоматически сгенерированным паролям на iOS. Само собой, это справедливо для браузера Safari. А новое расширение позволяет синхронизировать Safari и Chrome, чтобы получить доступ к паролям. Это позволит автоматически авторизовываться с ПК на сайтах, пароли которых есть на смартфоне.

При этом система работает и в обратную сторону. Созданные в Chrome пароли будут автоматически синхронизированы с iOS-устройством.

Скачать расширение «Пароли iCloud» можно в магазине расширений Google Chrome.

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Источник:
Магазин Google Chrome
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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