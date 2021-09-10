Раскрыты все цвета и объёмы памяти iPhone 13

В следующий вторник, 14 сентября, Apple официально представит линейку смартфонов iPhone 13, AirPods 3 и Apple Watch Series 7. В продаже они появятся в течение месяца, но некоторые магазины уже готовятся.

Украинский онлайн-магазин KTC раскрыл информацию о цветах новых смартфонов и доступных объёмах памяти. Как утверждается, базовая версия iPhone 13 появится в белом, черном, синем, пурпурном, красном и розовом цветах. Pro-версии представят в черном, серебристом, золотом и бронзовом. Графитового и «тихоокеанского синего» больше не будет.

Варианты памяти для iPhone 13 и iPhone 13 mini предлагаются на 64 или 128 ГБ. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. При этом версия на 1 ТБ не упоминается.

Пока что неизвестно, сколько они будут стоить.