Раскрыты подробности крупного релиза Windows 10

Microsoft раскрыла дату выхода обновления Windows 10. Причем раскрыла её компания из-за случайной публикации официальной документации.

В документах указывается, что выпуск релиза Windows 10 21H1 ожидается в июне 2021 года. В нём система должна получить глобальные изменения даже во внешнем виде.

Кроме того, большинство пользователей предполагает, что презентация новой системы произойдёт в мае, а сам релиз доберётся до компьютеров в июне.

Выход Windows 10 21H1 ожидается под видом апдейта, а для запуска потребуется специальный код-ключ.