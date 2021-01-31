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Новости

Раскрыты подробности крупного релиза Windows 10

Microsoft раскрыла дату выхода обновления Windows 10. Причем раскрыла её компания из-за случайной публикации официальной документации.

В документах указывается, что выпуск релиза Windows 10 21H1 ожидается в июне 2021 года. В нём система должна получить глобальные изменения даже во внешнем виде.

Кроме того, большинство пользователей предполагает, что презентация новой системы произойдёт в мае, а сам релиз доберётся до компьютеров в июне.

Выход Windows 10 21H1 ожидается под видом апдейта, а для запуска потребуется специальный код-ключ.

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Источник:
Windows Latest
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