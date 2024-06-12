Раскрыты первые детали флагманских смартфонов HONOR Magic 7 и 7 Pro

Компания HONOR начала активную разработку новой флагманской серии смартфонов Magic 7. Первые детали новинок и возможные сроки выпуска раскрыл инсайдер Smart Pikachu.

По его словам, на рынок выйдут три смартфона с двухслойными OLED-дисплеями и 2.5D-стеклом, которое слегка скруглено со всех четырех сторон. Модели HONOR Magic 7 и 7 Pro получат дисплеи с разрешением 1.5K и 2K соответственно.

Что касается процессора, то ожидается топовый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Как отметил инсайдер, компания также работает над увеличением аккумулятора и повышении мощности беспроводной зарядки.

Дебютирует линейка смартфонов HONOR Magic 7 в конце года. Однако есть вероятность, что сроки выпуска подразумевают китайский календарь, поэтому анонс может состояться в январе 2025 года. А пока рекомендуем ознакомиться с нашим обзором на топовый HONOR Magic 6 Pro.