Раскрыты характеристики смартфонов Xiaomi Redmi 9

Точная дата неизвестна, но уже в ближайшие дни представители Xiaomi должны представить новую линейку недорогих смартфонов – Redmi 9. В нее вошли три смартфона: базовая и самая дорогая версия Redmi 9, а также Redmi 9A и Redmi 9C. Эта информация появилась в сети, благодаря утечке от инсайдера под ником Sudhanshu1414.

Этот пользователь у себя в Твиттере опубликовал таблицу с основными данными и характеристиками этих трех устройств. Если верить данным, утекшим в сеть, то у всех трех смартфонов будет одинаковая диагональ дисплея – 6,53 дюйма. А вот разрешение экрана у Redmi 9 будет Full HD+, у двух других – лишь HD+.

Также существуют отличия в чипсетах, наборе камер, а также памяти. А вот объединяет всех – это наличие дактилоскопического сканера, разъема USB Type-C, достаточного по емкости аккумулятора и слота для карты памяти. Известны и примерные ценники еще не представленных смартфонов.

Ожидается, что самой дешевой станет модель Redmi 9A. Ее стоимость дует колебаться в пределах 100-120 евро. Чуть выше оценивается Redmi 9C. Его стоимость стартует со 130 евро. А вот Redmi 9 имеет максимальный ценник – от 160 евро. Стоит заметить, что в результате падения рубля, которое произошло в апреле, Redmi 9A может оказаться куда более дороже, нежели его предшественник – Redmi 8A.