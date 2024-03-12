Раскрыты характеристики нового складного смартфона Xiaomi

Компания Xiaomi готовит новый складной смартфон MIX Fold 4. Несмотря на то, что до выхода устройства, вероятно, осталось несколько месяцев, первые подробности о «раскладушке» появились в сети.

По словам инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi MIX Fold 4 получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.

Складной смартфон Xiaomi будет оснащен двусторонней спутниковой связью, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, 50-мегапиксельным основным датчиком, телеобъективом с перископом и водонепроницаемым корпусом.

Предполагается, что Xiaomi MIX Fold 4 могут представить в Китае в третьем квартале 2024 года. Помимо «фолда», Xiaomi работает над первым складным смартфоном в форм-факторе «флип» под названием Xiaomi MIX Flip.