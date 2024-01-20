Что известно о складном Xiaomi MIX Flip: характеристики, дизайн и дата выхода

Xiaomi работает над первым складным смартфоном в форм-факторе «флип» под названием Xiaomi MIX Flip. Слухи про него ходят уже несколько лет, однако недавно аппарат прошел сертификацию в Китае.

Устройство заметили на платформе Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) под модельным номером 2311BPN23C. В сентябре прошлого года в базе данных IMEI зарегистрировали устройство с таким же номером.

Из документов стало известно, что смартфон будет обладать функцией спутниковой связи. При этом никакие другие подробности об устройстве сертификацией MIIT не раскрываются.

Что известно о Xiaomi Mix Flip?

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщал, что Xiaomi MIX Flip оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. По его словам, смартфон имеет легкий корпус и экран высокого качества. При этом внешний вид будет привлекателен как для мужской, так и для женской аудитории.

Другие характеристики Xiaomi MIX Flip пока неизвестны. В сети появились изображения, на которых блок камер включает в себя три датчика. Согласно утечкам, одним из сенсоров будет трехкратный телевик.

Ожидается, что Xiaomi представит два складных телефона в 2024 году: MIX Fold 4 во второй половине года и, возможно, Flip в первой половине. По некоторым данным, MIX Flip могут анонсировать вместе с Xiaomi 14 Ultra в апреле 2024 года. При этом он, вероятно, останется эксклюзивом для китайского рынка.