Раскрыты характеристики флагмана Sony Xperia 1 V с Snapdragon 8 Gen 2

Sony вовсю готовится к анонсу своего флагмана Xperia 1 V, его покажут уже 28 февраля. Характеристики новинки активно раскрываются, сейчас доступна практическая полная информация об устройстве.

Смартфон получит 6,5-дюймовый AMOLED E6-дисплей с разрешением 3840 х 1644 точек и частотой обновления 1-120 Гц. Процессором послужит Snapdragon 8 Gen 2, емкость аккумулятора составит 5000 мАч. Оперативная память типа LPDDR5X и UFS 4.0 флеш-память. Для Европы и США будет доступна конфигурация с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, для азиатских стран — 16/512 Гб.

Основная камера тройная: 12 Мп главный модуль, 12-мегапиксельный широкоугольный + 12-мегапиксельный телевик. У фронтальной камеры тоже 12 Мп.

Также Sony Xperia 1 V получит влагозащиту по стандарту IP68 и Android 13 из коробки. Ранее устройство появилось на живом фото, посмотреть можно здесь.

В продажу флагманский Xperia 1 V должен выйти в Японии в середине марта.