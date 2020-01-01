Раскрыты характеристики доступного Xiaomi Mi 10 SE

Представители Xiaomi вот-вот покажу официально свои новые флагманы, о которых все продолжают появляться слухи. Это касается как топ-версии, так и ее более дешевого варианта – Xiaomi Mi 10 SE. Фото последнего устройства появилось в сети. Опубликовал его один из пользователей. Но скажем сразу, что изображение не лучшего качества, да и технические характеристики выглядят сомнительно.

Но даже несмотря на это, с выходом этой утечки, мы можем еще раз представить о примерных возможностях гаджета. Итак, Xiaomi Mi 10 SE, если верить источнику, получит 5,8-дюймовый дисплей с врезанной в него фронтальной камерой. Это же касается и дактилоскопического сканера.

Сердцем устройства является чипсет Snapdragon 765G, целых 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ быстрой ПЗУ. Питается Xiaomi Mi 10 SE от аккумулятора стандартной ныне емкости – 4 000 мАч, которая поддерживает ускоренную зарядку и имеет мощность 27 Вт. А вот точные характеристики рассматриваемого устройства мы узнаем уже 10 февраля.