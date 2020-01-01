Раскрыты характеристики доступного Xiaomi Mi 10 SE
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Раскрыты характеристики доступного Xiaomi Mi 10 SE

Представители Xiaomi вот-вот покажу официально свои новые флагманы, о которых все продолжают появляться слухи. Это касается как топ-версии, так и ее более дешевого варианта – Xiaomi Mi 10 SE. Фото последнего устройства появилось в сети. Опубликовал его один из пользователей. Но скажем сразу, что изображение не лучшего качества, да и технические характеристики выглядят сомнительно.

Но даже несмотря на это, с выходом этой утечки, мы можем еще раз представить о примерных возможностях гаджета. Итак, Xiaomi Mi 10 SE, если верить источнику, получит 5,8-дюймовый дисплей с врезанной в него фронтальной камерой. Это же касается и дактилоскопического сканера.

2 3

Сердцем устройства является чипсет Snapdragon 765G, целых 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ быстрой ПЗУ. Питается Xiaomi Mi 10 SE от аккумулятора стандартной ныне емкости – 4 000 мАч, которая поддерживает ускоренную зарядку и имеет мощность 27 Вт. А вот точные характеристики рассматриваемого устройства мы узнаем уже 10 февраля.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить