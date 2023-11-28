Раскрыт дизайн Meizu 21: RGB-вспышка, дисплей с белыми рамками и тройная камера

На прошлой неделе Meizu опубликовала в Weibo фотографию лицевой стороны флагмана Meizu 21, но дизайн задней части устройства был неизвестен до этого момента.

Сегодня в китайских соцсетях появилось изображение, на котором показан Meizu 21 демонстрирующий дизайн блока камер. Судя по фотографии, грядущая новинка предложит дисплей с симметричными экранными рамками, окрашенными в белый цвет как у классических смартфонов компании прошлых лет, а на задней панели устройства размещено три фотосенсора и кольцевая RGB-вспышка вокруг нижнего датчика.

Что касается технических характеристик смартфона, о них мы писали в этом материале. Презентация Meizu 21 состоится 30 ноября.