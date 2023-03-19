Раскладушка Vivo X Flip прошла тестирование в Geekbench

Складной смартфон от Vivo с кодовым названием V2256A засветился в Geekbench. Предполагается, что тестирование прошел будущий Vivo X Flip.

Утечка подтвердила слухи об использовании процессора Snapdragon 8 + Gen 1. Раскладушка набрала 1695 и 4338 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Предполагается, что Vivo X Flip получит 6,8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора составит 4400 мАч + быстрая 44-ваттная зарядка. Смартфон будет оснащен двумя камерами на внешней панели: 50-мегапиксельной основной (IMX866) и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной (IMX663).