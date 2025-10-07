«Сбер» тестирует оплату по отпечатку ладони 

«Сбер» запустил внутренние испытания новой биометрической технологии — оплаты по отпечатку ладони. Как сообщает Коммерсантъ, система проходит тесты на терминалах, которые уже поддерживают распознавание лица для сервиса «оплата улыбкой».

По словам первого зампреда правления банка Кирилла Царёва, технология обеспечивает идентификацию клиента по изображению ладони, без использования инфракрасных сенсоров или специализированных сканеров. Речь идёт не о демонстрации концепта, а о готовом решении, которое при необходимости можно масштабировать, уточнил он.

Механизм оплаты основан на распознавании капиллярного рисунка ладони. Чтобы провести транзакцию, достаточно поднести руку к считывателю на расстояние около 10–15 сантиметров. Эксперты отмечают, что в отличие от систем с отпечатками пальцев, эта технология не требует физического контакта и может использоваться на существующих POS-терминалах.

Для полноценного внедрения «Сберу» потребуется собрать отдельную биометрическую базу клиентов. В отличие от текущей практики с Единой биометрической системой, где хранятся данные лица и голоса, новые шаблоны ладоней будут использоваться исключительно внутри банка.

Первая попытка протестировать оплату по ладони у «Сбера» была ещё в 2015 году, однако тогда проект не вышел за рамки пилота. Теперь благодаря развитию технологий распознавания и унификации оборудования банк рассчитывает сделать систему массовой.