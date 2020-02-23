Ранняя сборка iOS 14 попала в Сеть в феврале

Утечки являются обыденность в нашей повседневной жизни. К ним мы привыкли, но только не представители Apple, которые всегда держали свои разработки очень длительное время в секрете. Самые актуальные данные о них мы могли узнать лишь в момент презентации. Но в последнее время что-то и в Apple все чаще стали утекать в сеть некоторые данные. Но последняя утечка – это нечто.

По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года. Такого не случалось никогда. Информация об ОС находилась в руках специалистов в области компьютерной безопасности, блогеров, но что еще более страшно – хакеров. Источником такой утечки, как утверждают многие, явилась сама iOS 14 и ее код.

Если верить данным, которые попали в сеть, то в новой версии ОС ожидается появление новых возможностей для пользователя. Известно, что речь шла о новом фитнес-приложении, пакете инструментов для функционирования стилуса PencilKit, обновленном мессенджере iMessage. Также упоминался переделанный домашний экран, возможность добавления функции предварительного тестирования сторонних приложений через QR-код, а также полностью измененная функция хранения данных Keychain.

В виду того, что об утечке знали все, не факт, что вышеперечисленные нововведения разработчик сохранит. Более вероятное развитие событий, это заморозка разработки таких нововведений или полный отказ от них. Напомним, что в прошлые разы мы становились свидетелями выхода первой бета-версии новой iOS примерно после завершения конференции WDC. В этом же году во все вмешалась пандемия, из-за которой это мероприятие пройдет онлайн ориентировочно 22 июня.