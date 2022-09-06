Представлены чипсеты Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 4 Gen 1 для устройств среднего класса

Компания Qualcomm представила два процессора для смартфонов и планшетов среднего класса – Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 4 Gen 1.

Первые устройства основанные на базе 4 Gen 1 выйдут в квартале 2022 года. Модели на 6 Gen 1 появятся в первом квартале 2023 года.

Полные характеристики новинок остались неизвестны. Известно, только что 4 Gen 1 работает на частоте 2 ГГц и мощнее предшественника на 15% в процессорной мощности и на 10% в графической. Внутри используется 2 мощных ядра и 6 ядер для экономии ресурсов. Также есть поддержка 108-мегапиксельной камеры, адаптеров Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 и 5G на частотах 6 ГГц.

Старшая модель 6 Gen 1 мощнее предшественника на 35% по части процессора и на 40% по графике. Рабочая частота составляет 2,2 ГГц. Тут уже есть поддержка камер с разрешением 200 Мп, модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Какие именно смартфоны получат новые процессоры, пока не сообщается.

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