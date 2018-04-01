Qualcomm опубликовала 8K-видео, снятое на смартфон

Qualcomm создала тестовый образец смартфона с Snapdragon 865. Мощный процессор представили в конце прошлого года. Тестовый образец пока что единственное устройство с этой топовой платформой. Но совсем скоро Xiaomi представит свой флагман Mi 10, который будет построен на Snapdragon 865.

Qualcomm решила продемонстрировать возможности чипа в области видео. Производитель на презентации заявил, что смартфоны, построенные на Snapdragon 865, смогут снимать видео в 8K формате. Чтобы не быть голословными компания сама сняла ролик на тестовом устройстве и опубликовала его на YouTube.

Snapdragon 865 записывает 8K-видео благодаря отдельному чипу ISP, который обрабатывает информацию с камер со скоростью 2 гигапикселя в секунду. Также он же отвечает за фото — их можно делать на камеры до 200 Мп. Апдейт получили и замедленные видео — новинка позволяет их записывать с высоким разрешением и частотой 960 кадров в секунду без ограничений на время.

Посмотреть на первый настоящий смартфон с Snapdragon 865 можно будет уже совсем скоро. Xiaomi представит его 11 февраля.