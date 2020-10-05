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Новости

«Пятерочка» запустила первый магазин без кассиров

Суть супермаркетом «Пятерочка» открыла в Москве первую торговую точку без кассиров. Покупка и оплата должна быть полностью автоматизирована.

Новый магазин находится на бульваре Веласкеса в Новой Москве. Чтобы в него попасть, нужно установить приложение под названием «Пятерочка #налету» и после регистрации в нём, получить QR-код. С помощью приложения можно оплатить покупки, или воспользоваться кассой самообслуживания. Сам магазин буквально «напичкан» камерами наблюдениями и специальными датчиками, которые контролируют количество товара.

Пока основной ассортимент подобного магазина состоит из порционных продуктов, шоколадок и снеков. Также можно воспользоваться машинами для приготовления кофе и свежевыжатого сока. Алкоголя в магазине самообслуживания не будет.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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