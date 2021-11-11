PUBG: New State вышла на iOS и Android

Новая PUBG: New State добралась до мобильных платформ iOS и Android. Разработчики обещают максимальный комфорт во время игры, потому что PUBG: New State изначально разрабатывалась под мобильные устройства. Управление стало более удобным в отличие от оригинального.

Действия игры происходят в 2051 году. Особенности и геймплейные механики сохранены. На выбор доступно четыре карты, которых со временем должно стать больше.

За разработку отвечала команда PUBG Studio, которая выпустила оригинальную королевскую битву на ПК. Мобильную PUBG Mobile, напомним, создала другая компания — китайская Tencent.

Игра бесплатная и уже доступна в App Store и Google Play.