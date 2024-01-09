Sony показала PS5 Slim с разноцветными боковыми панелями

На выставке CES 2024 компания Sony представила новые боковые панели из коллекции Deep Earth Collection для консоли PlayStation 5 Slim. Панели доступны в различных цветах, включая красный (Volcanic Red), синий (Cobalt Blue) и серебристый (Sterling Silver).

Цена боковых панелей составляет $55. Планируется, что они поступят в продажу в начале 2024 года, хотя точная дата релиза пока не была объявлена Sony.

Компания также сообщила о планах выпустить боковые панели в других цветах, что было анонсировано после выхода обычной версии PS5 из коллекции Deep Earth Collection осенью 2023 года.