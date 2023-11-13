Против YouTube готовят иск по обвинению в «шпионаже» за обнаружение блокировщика рекламы

Google может грозить уголовное дело в Ирландии за предполагаемую незаконную слежку за гражданами с помощью скриптов, которые обнаруживают расширения, блокирующие рекламу в YouTube.

Соответствующий иск готовит консультант по вопросам конфиденциальности Александр Ханфф. По его словам, полиция уже уведомлена, а дополнительная информация будет передана в правоохранительные органы в конце недели.

Ирландские регулирующие органы уже получили жалобу от юриста и ожидают ответа Google. Ханфф отмечает, что внедрение скриптов, которые отслеживают поведение и собирают данные, незаконно, а также попадают под действие двух разделов Уголовного кодекса Ирландии о незаконном получении доступа к информационным системам и перехвате данных.

«Я считаю скрипт YouTube шпионским ПО, то есть технологией слежки, поскольку он развертывается без моего ведома или разрешения на моем устройстве с целью перехвата и мониторинга моего поведения (независимо от того, загружается ли реклама в моем браузере или блокируется)» сказал консультант по вопросам конфиденциальности Александр Ханфф.

Ханфф надеется, что подача жалоб послужит четким сигналом корпорациям о том, что им необходимо прекратить внедрение технологий слежки на устройствах людей.

Напомним, дело в том, что YouTube ввёл запрет по всему миру на использование блокировщиков рекламы. В частности, соцсеть отслеживает соответствующие расширения и блокирует просмотр контента, ссылаясь на нарушения Условий пользования сервисом.