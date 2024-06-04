Прокаченный планшет HONOR Pad 9 с поддержкой 5G и навигации появился в России

Планшет HONOR Pad 9 5G обладает 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2.5К и частотой обновления до 120 Гц, аудиосистемой из 8 динамиков, а также поддержкой мобильного интернета. Встроенный 5G-модем позволяет не зависеть от доступности сетей Wi-Fi. Кроме того, устройство поддерживает GPS-навигацию.

За работу отвечает чипсет Snapdragon 6 Gen 1 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопители 128/256 ГБ для хранения данных. Автономность обеспечивает батарея ёмкостью 8300 мАч с поддержкой быстрой зарядки HONOR SuperCharge 35 Вт.

HONOR Pad 9

HONOR Pad 9 поддерживает технологии защиты зрения — «Динамическую яркость» и «Циркадный ночной экран». Кроме того, он получил два сертификата TÜV Rheinland по снижению уровня синего света (на аппаратном уровне) и отсутствию мерцания.

В целом HONOR Pad 9 5G отличается от обычного HONOR Pad 9 (обзор) только поддержкой мобильного интернета. Стоимость новинки в модификации 8 + 128 ГБ составляет 36 990 рублей, версия на 8 + 256 ГБ обойдётся в 39 990 рублей.