Производство AirPods Pro Lite перенесли на неопределённый срок
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Новости

Производство AirPods Pro Lite перенесли на неопределённый срок

Не так давно появились слухи, будто бы компания Apple решила выпустить еще одну версию беспроводных наушников – AirPods Pro Lite. Немного позже даже появились подтверждения тому, что производство уже началось, но характеристики будущего устройства раскрыты не были. А немного позже и эта информация была опровергнута.

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По мнению представителей DigiTimes, производство AirPods Pro Lite должно было начаться лишь во втором квартале этого года. Но по неизвестным причинам (или известным, о которых не хотели упоминать) производство было отложено на неопределенный срок. Но доверять таким слухам – дело каждого, ведь официальной информации пока нет.

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