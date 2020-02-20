Программист заявил об уязвимости в iPhone

В блоге программиста Томми Миска (Tommy Mysk) появилась запись о обнаруженной уязвимости в iOS, которая позволяет приложениям получить доступ к скопированным данным в буфер обмена.

Специалист отмечает, что скопированные данные могут использоваться любым приложением iOS и даже вредоносными. Таким образом злоумышленники могут получить доступ практически к любой личной информации пользователя, в том числе данные банковских карт, пароли и тд.

При копировании изображений, буфер обмена собирает все данные, которые имеются в его свойствах. В качестве примера программист приводит информацию о GPS-координатах. Получается, что пользователь, сам того не ведая, выдаёт информации о собственном местонахождении.

Также Миск отмечает, что кража личных данных пользователя, может произойти совершенно незаметно. Ответ Apple не заставил себя ждать. В компании считают, что обнаруженные вещи никак не влияют на уязвимость и устранять её не собирается.

Обычно под прицелом мошенников оказываются владельцы iPhone и iPad, которые произвели JailBreak. Однако его популярность давно снизилась, а пользователи предпочитают использовать устройство без каких-либо дополнительных программных манипуляций.