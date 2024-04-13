Приложения Газпромбанка и МКБ удалили из App Store

Мобильное приложение «К Деньгам» Московского кредитного банка (МКБ) больше недоступно для скачивания в App Store.

Кроме того, Газпромбанк сообщил, что его приложение «Millioner Consulting» удалили из App Store. При этом банк не находится под блокирующими санкциями США и Евросоюза.

Все ранее установленные версии приложений этих банков продолжают стабильно функционировать. Банки рекомендуют пользователям не удалять уже установленные приложения и отключить автоматическое обновление приложений на iPhone.