Новости

Приложения Газпромбанка и МКБ удалили из App Store

Мобильное приложение «К Деньгам» Московского кредитного банка (МКБ) больше недоступно для скачивания в App Store.

Кроме того, Газпромбанк сообщил, что его приложение «Millioner Consulting» удалили из App Store. При этом банк не находится под блокирующими санкциями США и Евросоюза.

Все ранее установленные версии приложений этих банков продолжают стабильно функционировать. Банки рекомендуют пользователям не удалять уже установленные приложения и отключить автоматическое обновление приложений на iPhone.

👍 Успей принять участие! Розыгрыш в нашем Телеграм

Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Обзоры на The GEEK

Сейчас на главной