Приложение «Телемост» устанавливается само, его нельзя удалить

Пользователи начали жаловаться, что на их компьютеры без разрешения устанавливается приложение для видеосвязи «Яндекс.Телемост». Как оказалось, его ещё и нельзя удалить.

Как сообщает TJ, переписка с технической поддержкой компании ничего не дала, там предложили пока что убрать ярлык приложения с рабочего стола. Там же заявили, что хотели бы сделать видеосвязь доступнее, а также пообещали передать пожелание о функции удаления приложения разработчикам.

Также в саппорте отметили, что не настаивают на обязательном использовании «Телемоста», но были бы рады обратной связи, сообщениям об ошибках и мнению о приложении в целом.

При этом источник отметил, что в тексте лицензионного соглашения говорится, что в «состав программ в качестве отдельных её компонентов входит стороннее программное обеспечение». То есть вместе с обновлением может появиться ещё какая-нибудь программа.

Обновление в 18:05. Представители пресс-службы Яндекс дали официальный комментарий:

У сервиса Телемост нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису Телемост через приложение Яндекс.Диска без установки отдельных приложений. Такие же ярлыки давно есть у «Заметок» и «Скриншотов» в приложении Яндекс.Диска на десктопе. Удалить ярлык Телемоста, как и другие ярлыки, можно как обычно. Пресс-служба Яндекса

Напомним, что «Яндекс.Телемост» появился в июне в качестве альтернативы Zoom и другим сервисам. Компания пообещала добавить его во все браузеры и фирменные службы.