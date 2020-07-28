Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Приложение «Телемост» устанавливается само, его нельзя удалить

Пользователи начали жаловаться, что на их компьютеры без разрешения устанавливается приложение для видеосвязи «Яндекс.Телемост». Как оказалось, его ещё и нельзя удалить.

Как сообщает TJ, переписка с технической поддержкой компании ничего не дала, там предложили пока что убрать ярлык приложения с рабочего стола. Там же заявили, что хотели бы сделать видеосвязь доступнее, а также пообещали передать пожелание о функции удаления приложения разработчикам.

Также в саппорте отметили, что не настаивают на обязательном использовании «Телемоста», но были бы рады обратной связи, сообщениям об ошибках и мнению о приложении в целом.

При этом источник отметил, что в тексте лицензионного соглашения говорится, что в «состав программ в качестве отдельных её компонентов входит стороннее программное обеспечение». То есть вместе с обновлением может появиться ещё какая-нибудь программа.

Обновление в 18:05. Представители пресс-службы Яндекс дали официальный комментарий:

У сервиса Телемост нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису Телемост через приложение Яндекс.Диска без установки отдельных приложений. Такие же ярлыки давно есть у «Заметок» и «Скриншотов» в приложении Яндекс.Диска на десктопе. Удалить ярлык Телемоста, как и другие ярлыки, можно как обычно.

Пресс-служба Яндекса

Напомним, что «Яндекс.Телемост» появился в июне в качестве альтернативы Zoom и другим сервисам. Компания пообещала добавить его во все браузеры и фирменные службы.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
По голосам
Новые Старые
Inline Feedbacks
View all comments
Свинтус Визуал
Свинтус Визуал
28.07.2020 17:00

Яндекс интересная контора, с одной стороны, она что-то типа российского гугла, с другой стороны позволяет ставить всякий шлак по программе дистрибуции.

0

Сейчас на главной

Apple получила патент на аксессуар превращающий два iPad в ноутбук

Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 5S с продвинутой системой охлаждения

Приложение «Телемост» устанавливается само, его нельзя удалить

МТС получила лицензию на сети 5G, но есть технические ограничения

ВКонтакте запустила новый раздел «Покупки»

Take-Two подала жалобу на создателей фанатского трейлера GTA: San Andreas

Портативную консоль Analogue Pocket перенесли на 2021 год

Появились качественные фото процессора Apple A14

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить