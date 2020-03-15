Презентацию iPhone 9 могут отменить

Округ Санта-Клара в штате Калифорния выпустил рекомендации по борьбе с коронавирусом. В этом районе было выявлено шесть новых случаев заболевания вирусом, общее число подтвержденных больных достигло 20 человек. Под озвученные рекомендации попадают многие крупные компании и их мероприятия.

Округ советует жителям и компаниям избегать ненужных поездок и отменить крупные мероприятия. Туда же относят командировки и крупные личные встречи.

Из-за этого, скорее всего, пострадает презентация iPhone 9. По слухам, купертиновцы могли представить смартфон в конце марта. Если ситуация быстро не разрешиться, то отменить могут и летнюю WWDC 2020.

Руководство округа затрагивает не только Apple, но и других крупных работодателей Силиконовой долины, офисы которых расположены в Санта-Кларе. В их число входит Google, Tesla, Netflix Nvidia и Facebook. Многие из них уже отказывались от участия в выставках и запретили поездки сотрудников в Китай, Италию и Южную Корею.