Прекращается поддержка 7 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

Xiaomi официально сообщила, что в апреле 2025 года завершит поддержку семи популярных смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Все они переходят на этап «конец жизненного цикла» (End of Life, EOL).
Получать обновления безопасности и новые версии операционной системы перестанут:
- Poco F4 GT
- Redmi K50 Gaming
- Redmi 10A
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
Некоторые устройства перед прекращением поддержки получат последнее крупное обновление. Например, HyperOS 2 на базе Android 14 станет последней прошивкой для Poco F4 GT и Redmi K50 Gaming.