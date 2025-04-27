Прекращается поддержка 7 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

Xiaomi официально сообщила, что в апреле 2025 года завершит поддержку семи популярных смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Все они переходят на этап «конец жизненного цикла» (End of Life, EOL).

Получать обновления безопасности и новые версии операционной системы перестанут:

Poco F4 GT

Redmi K50 Gaming

Redmi 10A

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Некоторые устройства перед прекращением поддержки получат последнее крупное обновление. Например, HyperOS 2 на базе Android 14 станет последней прошивкой для Poco F4 GT и Redmi K50 Gaming.