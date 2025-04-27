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Прекращается поддержка 7 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

Они пополнили список End of Life.

Xiaomi официально сообщила, что в апреле 2025 года завершит поддержку семи популярных смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Все они переходят на этап «конец жизненного цикла» (End of Life, EOL).

Получать обновления безопасности и новые версии операционной системы перестанут:

  • Poco F4 GT
  • Redmi K50 Gaming
  • Redmi 10A
  • Redmi Note 11S
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i HyperCharge

Некоторые устройства перед прекращением поддержки получат последнее крупное обновление. Например, HyperOS 2 на базе Android 14 станет последней прошивкой для Poco F4 GT и Redmi K50 Gaming.

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Источник:
Xiaomitime
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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