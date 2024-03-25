Предзаказы Nothing Phone 2(a) на 34% выше предзаказов предыдущей модели

Группа М.Видео-Эльдорадо отмечает внушительный спрос на Nothing Phone 2(a). Согласно предоставленным данным, количество предварительных заказов на новую модель увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда был представлен Nothing Phone 1.

Nothing Phone 1 Nothing Phone 1 Nothing Phone 1

Самыми востребованными среди потребителей оказались белые модели смартфона, особенно версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, которая составила 35% от общего числа предзаказов. Следом за ней идёт белая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, с долей в 30%.

Предварительные заказы на Nothing Phone 2(a) принимаются в магазинах М.Видео-Эльдорадо до 9 апреля 2024 года. Покупатели имеют возможность приобрести устройство в рассрочку 0-0-3 без первоначального взноса и переплаты, а также получить в подарок наушники True Wireless Nothing Ear stick.

Цены на Nothing Phone 2(a) начинаются от 39 999 рублей за модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти и от 44 999 рублей за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.