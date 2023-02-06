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Предзаказы Hogwarts Legacy обогнали продажи Steam Deck по популярности

Компания Valve опубликовала перечень самых прибыльных товаров прошедшей недели. Лидером стала игра Hogwarts Legacy, причём только в формате предзаказов.

Следом за ней идёт портативная консоль Steam Deck, а на третьем месте — ремейк Dead Space. В целом, топ-10 за период с 30 января по 5 февраля выглядит так:

  • Hogwarts Legacy (предзаказы)
  • Steam Deck
  • Ремейк Dead Space
  • Hogwarts Legacy (предзаказы)
  • Undisputed (новинка)
  • Hi-Fi Rush
  • Project Zomboid
  • Ремейк Dead Space
  • Red Dead Redemption 2
  • Call of Duty: Modern Warfare 2

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Источник:
Steam
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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