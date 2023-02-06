Предзаказы Hogwarts Legacy обогнали продажи Steam Deck по популярности

Компания Valve опубликовала перечень самых прибыльных товаров прошедшей недели. Лидером стала игра Hogwarts Legacy, причём только в формате предзаказов.

Следом за ней идёт портативная консоль Steam Deck, а на третьем месте — ремейк Dead Space. В целом, топ-10 за период с 30 января по 5 февраля выглядит так:

Hogwarts Legacy (предзаказы)

Steam Deck

Ремейк Dead Space

Hogwarts Legacy (предзаказы)

Undisputed (новинка)

Hi-Fi Rush

Project Zomboid

Ремейк Dead Space

Red Dead Redemption 2

Call of Duty: Modern Warfare 2