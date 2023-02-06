Предзаказы Hogwarts Legacy обогнали продажи Steam Deck по популярности

Компания Valve опубликовала перечень самых прибыльных товаров прошедшей недели. Лидером стала игра Hogwarts Legacy, причём только в формате предзаказов.
Следом за ней идёт портативная консоль Steam Deck, а на третьем месте — ремейк Dead Space. В целом, топ-10 за период с 30 января по 5 февраля выглядит так:
- Hogwarts Legacy (предзаказы)
- Steam Deck
- Ремейк Dead Space
- Hogwarts Legacy (предзаказы)
- Undisputed (новинка)
- Hi-Fi Rush
- Project Zomboid
- Ремейк Dead Space
- Red Dead Redemption 2
- Call of Duty: Modern Warfare 2
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