Ремейк Dead Space сравнили с оригиналом

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits появилось видео с детальным сравнением оригинальной и новой версией игры Dead Space, которая сегодня стала доступна для загрузки.

Автор видео отмечает, что ремейк более детализированный, освещение стало реалистичным, а сам игровой процесс заметно изменился с прибавлением новых локаций. Главный герой довольно реалистично реагирует на опасность, так как у него начинает сильнее стучать сердце.

Ранее разработчиков ремейка Dead Space похвалили за то, что они реализовали в хорроре ряд опций, повышающих доступность игры. Например, при входе в игру появляется предупреждение, в котором подробно описывается, чего игрокам следует ожидать от хоррора.

Более того, настройки ремейка позволяют включить опции, которые будут выдавать предупреждения перед сценами с кадрами насилия и «скрывать» их при помощи размытия. Всё это должно помочь пройти Dead Space игрокам, которые не любят слишком жестокие сцены.