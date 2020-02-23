Представлены защищённые умные-часы Amazfit Ares

Как и обещали руководители Huami Technology, они представили свое очередное устройство – защищенные смарт-часы Amazfit Ares. Да, этот тот девайс, который был анонсирован совсем недавно. Сейчас же он представлен официально. Кстати, этот девайс имеет очень огромный функционал, который точно понравится тем, кто ведет активный образ жизни.

Так вот, с помощью Amazfit Ares человек может отслеживать около 70 спортивных режимов. В эту категорию можно отнести бег, езду на велосипеде, плавание с альпинизмом, а также интенсивные тренировки в спортзале и еще много чего интересного. В этом случае речь идет о танцевальных тренировках, например, румба или танец живота. Подойдут эти смарт-часы и любителям заниматься единоборствами. Они точно понравятся боксерам, а также тем, кто занимает борьбой или муай-тайем.

Что касается Amazfit Ares, то они получили 1.28-дюймовый квадратный цветной дисплей, который защищается от царапин стеклом Corning Gorilla Glass 3. Есть и датчик освещенности, который адаптирует экран к внешнему освещению. Корпус смарт-часов изготовлен из прочных и достаточно долговечных материалов, способных перенести самые тяжелые условия эксплуатации. А вот ремешки силиконовые.

Amazfit Ares получили от производителя водонепроницаемость 5 АТМ, что может означать возможность погружения на глубину до 50 м, но не более, чем на 10 минут. Если говорить о времени автономной работы, то в активном режиме часы продержатся около двух недель. Если отключит Bluetooth, мониторинг сердечного ритма и GPS, то время автономной работы возрастет до 90 дней. Смарт-часы будут доступны для покупки с 1 июня, но пока только в Китае. На рынке появятся варианты в зеленом и черном корпусе. Что касается ценника, то он стартует от 70 долларов. На международный рынок Amazfit Ares выйдут чуть позже.