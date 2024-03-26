Представлены vivo X Fold3 и X Fold3 Pro: самые легкие «раскладушки» с мощным «железом»

Компания vivo представила два новых складных смартфона – X Fold3 и X Fold3 Pro. Новинки получили тонкий и легкий корпус, улучшенные камеры и мощные процессоры, а также увеличенную автономность.

Внешне оба устройства не отличаются, чего не скажешь о «железе». Так, базовая версия оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, в то время как Pro-версия – флагманским Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон vivo X Fold 3 Pro получил встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и влагозащиту IPx8, в то время как в базовой модели сканер расположен на боковой грани, а защита от воды – отсутствует.

Характеристики vivo X Fold 3

Габариты: в разложенном виде – 159,96 × 142,69 × 4,65 мм; в сложенном виде – 159,96 × 72,7 × 10,2 мм; 219 г

Внешний дисплей: 6,53 дюймов, 2748×1172, AMOLED E7, 120 Гц, 457 ppi, 4500 нит

Внутренний дисплей: 8,03 дюймов, 2480×2200, AMOLED E7, 412 ppi, 120 Гц, 4000 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

ОЗУ: 12/16 ГБ

Память: 256/512/1024 ГБ

Батарея: 5500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт

Камеры: основная – 50 Мп (Sony IMX920, 1/1,49″, f/1.75, OIS); широкоугольная – 50 Мп (1/2,76″, f/2.0); портретная – 50 Мп (Sony IMX816, 1/2,93″, f/1.85); фронтальная – 32 Мп (OmniVision OV32D, f/2.4)

Связь: Dual nanoSIM, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, 5G, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS

Базовая версия vivo X Fold3 весит лишь 219 граммов, что меньше, чем iPhone 15 Pro Max (221 г), Samsung Galaxy S24 Ultra (232 г) и Galaxy Z Fold5 (253 г). При этом Pro-версия потяжелее, но все равно не сравнится с конкурентами.

Тонкость и легкость удалось получить благодаря использованию инновационных легких материалов в конструкции шарнира и задней части. Шарнир изготовлен из углеродного волокна, он выдерживает до 500 000 складываний, а задняя панель смартфона – из композитного UPE-волокна с текстурой стекла.

Оба устройства оснащены современными камерами: vivo X Fold 3 с тремя 50 Мп камерами для разных типов съемки, а X Fold 3 Pro – с 64 Мп перископическим телеобъективом для улучшенного зума.

Характеристики vivo X Fold 3 Pro

Габариты: в разложенном виде – 159,96 × 142,4 × 5,2 мм; в сложенном виде – 159,96 × 72,55 × 11,2 мм; 236 г

Внешний дисплей: 6,53 дюймов, 2748×1172, AMOLED E7, 120 Гц, 457 ppi, 4500 нит

Внутренний дисплей: 8,03 дюймов, 2480×2200, AMOLED E7, 412 ppi, 120 Гц, 4000 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 16 ГБ

Память: 512/1024 ГБ

Батарея: 5700 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт

Камеры: основная – 50 Мп (OmniVision OV50H, 1/1,3″, f/1.68, OIS); широкоугольная – 50 Мп (Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0); телефото – 64 Мп (OmniVision OV64B, 1/2″, f/2.57, оптический зум 3х, цифровой зум 100хб OIS); фронтальная – 32 Мп (OmniVision OV32D, f/2.4)

Связь: Dual nanoSIM, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, 5G, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS

Обе модели доступны в черном и белом цветах. Цены на устройства следующие:

vivo X Fold 3 (12/256 ГБ) – 89500 рублей

vivo X Fold 3 (16/256 ГБ) – 95900 рублей

vivo X Fold 3 (16/512 ГБ) – 102300 рублей

vivo X Fold 3 (16/1024 ГБ) – 115000 рублей

vivo X Fold 3 Pro (16/512 ГБ) – 127800 рублей

vivo X Fold 3 Pro (16/1024 ГБ) – 140600 рублей