Caviar представила iPhone 15 Pro Max с самым древним метеоритом и клыком тираннозавра

Caviar представила iPhone 15 Pro и Pro Max в эксклюзивном дизайне, который получил название Time Machine («Машина времени»).

Такое название выбрано неспроста. Помимо покрытия из 24-каратного золота и настоящих механических часов в виде полумесяца, задняя панель украшена древними артефактами разных эпох.

Вокруг полумесяца расположились частицы клыка тираннозавра (80 млн лет), зуба мегалодона (2,6-23 млн лет), бивня мамонта (200 000 лет до н. э.), римского копья (200-400 год н. э.), шведской пули (начало XVIII века), iPhone 2G (2007 год), а в его центре представлен фрагмент самого древнего метеорита, упавшего на Землю – Муонионалусата (4,5 млрд лет).

Кроме iPhone 15 Pro и Pro Max можно приобрести iPhone 14 Pro и Pro Max в таком дизайне. Всего будет выпущено три экземпляра, стоимость – более 7 млн рублей.