Представлены доступные смарт-телевизоры Honor Smart Screen X3 за $339

Компания Honor выпустила два новых смарт-телевизора серии Smart Screen X3 с диагональю экрана 55 и 65 дюймов. Оба устройства обладают мощными характеристиками и поддержкой функцией, которые совместимы с фирменной экосистемой.

Дисплеи новинок обладают разрешением 4K, минимальными рамками, а также поддержкой технологии DC Dimming для предотвращения мерцания подсветки.

Работают телевизоры на четырёхъядерном процессоре Cortex-A53, обладают качественными динамиками «уровня Hi-Fi», 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ для хранения данных. Отдельно отмечается, что прошивка новинок не содержит рекламы и поддерживает беспроводную трансляцию с ноутбуков и смартфонов Honor. Сзади на корпусе размещены два порта USB 2.0 и пару коннекторов HDMI 2.0.

Стоимость Smart Screen X3 в Китае составит $339 и $399 за 55- и 65-дюймовую версию соответственно.

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