Представлены беспроводные наушники Redmi Earbuds S
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Новости

Представлены беспроводные наушники Redmi Earbuds S

Xiaomi продолжает радовать новинками. В этот раз компания анонсировала доступные беспроводные наушники Redmi Earbuds S.

Наушники работают на одном заряде до четырёх часов, а благодаря кейсу и все 12 часов. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IPX4. Соединение со смартфоном происходит через Bluetooth 5.0, а за звук отвечают 7-мм драйверы. Кроме того, наушники имеют игровой режим, который снижает задержку звука до 122 мс.

Во внешнем виде Redmi Earbuds S нет никаких отличий от предшественника в лице Redmi AirDots.

  • Redmi Earbuds S 2 1

Redmi Earbuds S появились в продаже в Индии за 1799 рупий, или около 1700 рублей по текущему курсу.

Прочитать мнение нашего редактора на прошлое поколение Redmi AirDots можно по ссылке.

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