Алиса AI научилась создавать изображения с корректным русским текстом

Алиса AI получила обновлённую модель Alice AI ART для генерации изображений. Главный акцент сделали на одной из частых проблем нейросетей: корректном отображении текста на русском языке.

По данным Яндекса, новая модель в 3 раза чаще создаёт изображения с правильными русскоязычными надписями. Пользователи смогут генерировать постеры, афиши, открытки и другие визуальные материалы, где нужен читаемый текст.

Для обучения модели Яндекс собрал собственный датасет изображений с русскими надписями и детальной разметкой текста. Также компания изменила архитектуру модели.

Кроме текста, улучшилось и общее качество генерации. В Яндексе заявляют, что доля изображений без визуальных искажений выросла примерно на треть.

Модель также стала лучше понимать русскоязычные запросы и культурный контекст. Например, по запросу про русский народный ансамбль Алиса AI может добавить на изображение гармонистов и балалаечников, а по запросу про праздничный стол — самовар, икру и соленья.

Обновлённая Alice AI ART доступна в чате с Алисой AI и для бизнеса в Yandex AI Studio. Через Image Generation Tool компании смогут использовать генерацию изображений в автоматизированных сценариях, например для карточек товаров, лендингов, презентаций и рекламных материалов.

