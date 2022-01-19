Представлена технология iSIM, которая превосходит eSIM

В ближайшие годы компания Apple готовится отказаться от физических SIM-карт в пользу чипов eSIM. Но, похоже, на подходе есть альтернатива.

Компания Qualcomm совместно с американским оператором сотовой связи Vodafone и промышленной группой Thales представили технологию iSIM, которая подразумевает встраивание чипа прямо в процессор. В Qualcomm считают, что их разработка — это развитие, которое более совершенно и позволяет экономить место на плате.

По данным компании, эта технология позволит добавить поддержку сотовой связи большему числу устройств. Первые гаджеты с поддержкой iSIM должны будут появиться в продаже в 2022 году, причём в их числе могут быть девайсы Samsung. Южнокорейский гигант создал особую версию Samsung Galaxy Z Flip3 5G с процессором, в который встроен чип iSIM. Он сейчас проходит тестирование. Также не исключено, что технологию получит и будущий флагман Galaxy S22.

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