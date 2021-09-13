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Представлена глобальная версия фотофлагманов X70

Компания vivo представила глобальную версию фотофлагманов X70. Серия смартфонов X70, включающая модели X70, X70 Pro и X70 Pro+, знаменует новый уровень партнерства с компанией ZEISS в области создания и обработки изображения. Флагманская серия X70 получила обновленные портретные режимы фотосъемки от ZEISS и технологии мобильной обработки изображений для обеспечения наилучшего пользовательского опыта.

Новейшая серия смартфонов vivo X70 оборудована 32 Мп фронтальными камерами. Блок основной камеры модели X70 Pro+ включает камеры: 50MP + 48MP + 12MP + 8MP); блок модели X70 Pro: 50MP + 12MP + 12MP + 8MP; блок модели X70 состоит из трех камер (40MP + 12MP + 12MP).

В дополнение к портретному режиму Biotar Portait Style, vivo подготовила три портретных режима ZEISS Style Portrait, вдохновленных легендарными классическими объективами Distagon, Planar и Sonnar. Стиль «Distagon» дает анаморфный вид, предлагая динамические эффекты перспективы для критически важных архитектурных и интерьерных фотографий, которые передают эстетику голливудского кинопроизводства. Адаптация «Planar» представляет классические эффекты боке, раскрывающие истинные характеристики и передающие подлинные выражения лица посредством портретной фотографии. Режим «Sonnar» известен своим кремовым боке, что делает его подходящим для портретной съемки с глубиной и четкостью для документирования событий.

Вся линейка vivo X70 соответствует сертификату ZEISS T* Coating, снижая отражения рассеянного света и других артефактов изображения для гарантированной яркости. Узнаваемый логотип ZEISS и этикетка ZEISS T* Coating выгравированы на матрице задней камеры X70 Серии, а торговая марка ZEISS Vario-Tessar – на выступающей панели вспышки моделей.

Старшая модель серии X70 Pro+ оснащена эксклюзивным процессором обработки изображения V1 и стеклянным объективом с высоким коэффициентом пропускания. Новые процессоры обработки изображений, разработанные компанией vivo, применяют систему искусственного интеллекта для эффектов NR (уменьшение шума) и MEMC (оценка движения, компенсация движения) по всем направлениям. Уникальные стеклянные линзы высочайшего качества обеспечивают сверхнизкую дисперсию для улучшения качества изображения.

X70 Pro+ сочетает в себе 50 Мп сверхчувствительную матрицу GN1 и 48 Мп сверхширокоугольную камеру Sony IMX598 с профессиональной системой стабилизации и стабилизации по горизонтали на 360°, что обеспечивает резкость даже во время создания экстремальных сцен. В моделях X70 Pro и X70 используется сверхчувствительная камера в сочетании с технологией профессиональной стабилизации 3.0, позволяющая пользователям снимать четкие изображения или видео в динамике.

Топовая модель X70 Pro+ построена на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, а X70 Pro и X70 работают на чипе MediaTek Dimensity 1200-vivo, обеспечивая производительность центрального и графического процессоров.

Несмотря на компактный форм-фактор, смартфон vivo X70 Pro+ оснащен батареей емкостью 4500 мАч и зарядным устройством vivo, поддерживающим технологию зарядки FlashCharge 55 Вт, а также технологию беспроводной зарядки FlashCharge 50 Вт. Модели X70 Pro и X70 оборудованы аккумуляторами емкостью 4450 мАч или 4400 мАч соответственно, и стандартными зарядными устройствами, поддерживающими технологию FlashCharge 44 Вт.

X70 Pro+ оснащен 6,783-дюймовым дисплеем WQHD, изготовленным из люминесцентных материалов высокой яркости E5. Благодаря поддержке дисплея с 1 миллиардом цветов, разрешением до 2K и высокой плотностью пикселей 517 PPI, X70 Pro + оптимизирован для пользовательского восприятия. Устройства X70 Pro и X70 оснащены 6,56-дюймовыми дисплеями с максимальной частотой обновления 120 Гц и частотой отклика 240 Гц для плавной прокрутки и просмотра.

X70 Pro+ обладает сертификатом IP68, обеспечивая защиту от брызг, жидкости и пыли, устройство идеально подходит для пользователей, которые живут активной жизнью.

Цены глобальных Vivo X70 и X70 Pro в России пока неизвестны.

Источник:
vivo

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