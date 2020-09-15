Представлена экшн-камера GoPro Hero9 Black

Сегодня компания GoPro выпустила очередную экшн-камеру Hero9 Black. Главной особенностью новинки от прошлой модели стал цветной дисплей рядом с объективом для сэлфи. Ранее он был монохромным и показывал заданные свойства записи.

Также в новинке появился модуль на 20 Мп, поддержка съемных объективов, возможность записи в формате 5K 30fps, 4K 60fps или 1080p 240fps. Ёмкость аккумулятора составляет 1720 мАч. Кроме того, есть выход USB-C и micro HDMI.

Для повышения плавности изображения появилась улучшенная технология HyperSmooth 3.0 и функция TimeWarp 3.0 для создания таймлапс-видео в движении с возможностью онлайн-трансляции в высоком разрешении.

Цена Hero9 Black составляет 450 долларов США или около 34 тысяч рублей.