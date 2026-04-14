GoPro представила серию Mission 1 с упором на кинематографичную съёмку

Редакция The GEEK сегодня в 17:30
GoPro представила новую линейку экшен-камер Mission 1, ориентированную на более «киношный» формат съёмки.

Все три модели получили дюймовый сенсор на 50 Мп и поддержку записи видео в 8K. Также заявлена автономность до пяти часов, что заметно выше привычных показателей для экшен-камер.

Старшая версия Pro умеет снимать сверхзамедленное видео в 1080p при 960 кадрах в секунду. Топовая модель Pro ILS дополнительно получила поддержку сменных объективов, что редкость для этого класса устройств.

Официальные цены пока не объявлены. По предварительным данным, базовая версия будет стоить от 700 долларов, что почти вдвое дороже актуальных моделей линейки Hero.

Читайте также
Анонсирована экшн-камера GoPro Hero 12 Black с повышенной в 2 раза автономностью
GoPro

Анонсирована экшн-камера GoPro Hero 12 Black с повышенной в 2 раза автономностью

Компания GoPro представила свою новейшую экшн-камеру – Hero...
Представлены три экшен-камеры GoProHero 11 Black
GoPro

Представлены три экшен-камеры GoProHero 11 Black

GoPro представила сразу три экшен-камеры: Hero 11 Black,...
Экшн-камера GoPro Hero11 Mini появилась на рендерах
GoPro

Экшн-камера GoPro Hero11 Mini появилась на рендерах

Грядущая экшн-камера GoPro Hero11 Mini появилась на рендерах....
Представлена экшн-камера Hero 10 Black
GoPro

Представлена экшн-камера Hero 10 Black

GoPro представила следующее поколение экшн-камеры Hero 10 Black....
Ещё по теме
Обзор GoPro Hero 9 Black Edition: один дисплей хорошо, а два — лучше

Обзор GoPro Hero 9 Black Edition: один дисплей хорошо, а два — лучше
Представлена экшн-камера GoPro Hero9 Black

Представлена экшн-камера GoPro Hero9 Black
В России начались продажи GoPro Hero 8 и GoPro Max

В России начались продажи GoPro Hero 8 и GoPro Max
GoPro сообщила дату презентации новых экшн-камер

GoPro сообщила дату презентации новых экшн-камер
DJI Osmo Action: первый взгляд

DJI Osmo Action: первый взгляд
9 гаджетов и приложений, которые нужно захватить в отпуск

9 гаджетов и приложений, которые нужно захватить в отпуск
GoPro представила линейку экшн-камер Hero 7

GoPro представила линейку экшн-камер Hero 7
Xiaomi собирается купить компанию GoPro

Xiaomi собирается купить компанию GoPro
GoPro готовит бюджетную камеру

GoPro готовит бюджетную камеру
GoPro представила две камеры: Hero6 Black и GoPro Fusion

GoPro представила две камеры: Hero6 Black и GoPro Fusion
Первые снимки и характеристики новой GoPro Hero 6 Black

Первые снимки и характеристики новой GoPro Hero 6 Black
GoPro Fusion – появились настоящие изображения камеры

GoPro Fusion – появились настоящие изображения камеры
GoPro Karma снова появился в продаже

GoPro Karma снова появился в продаже
GoPro выпустит Hero 6 в 2017 году

GoPro выпустит Hero 6 в 2017 году
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  2. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  5. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры
Смотреть все обзоры