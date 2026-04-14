GoPro представила серию Mission 1 с упором на кинематографичную съёмку

GoPro представила новую линейку экшен-камер Mission 1, ориентированную на более «киношный» формат съёмки.

Все три модели получили дюймовый сенсор на 50 Мп и поддержку записи видео в 8K. Также заявлена автономность до пяти часов, что заметно выше привычных показателей для экшен-камер.

Старшая версия Pro умеет снимать сверхзамедленное видео в 1080p при 960 кадрах в секунду. Топовая модель Pro ILS дополнительно получила поддержку сменных объективов, что редкость для этого класса устройств.

Официальные цены пока не объявлены. По предварительным данным, базовая версия будет стоить от 700 долларов, что почти вдвое дороже актуальных моделей линейки Hero.