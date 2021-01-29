Обзор GoPro Hero 9 Black Edition: один дисплей хорошо, а два — лучше

GoPro Hero 9 Black – самая мощная и универсальная экшн-камера, которую можно приобрести, но для большинства её предшественница предлагает более выгодный ценник. Хотя новый датчик и передний дисплей являются полезными дополнениями.

Сама камера чуть крупнее выпущенной ранее Hero 8 Black, у неё выше автономность и предлагается аксессуар в виде сменного объектива под названием Max Lens Mod. Он призван улучшить стабилизацию и обеспечить широкое поле обзора.

Характеристики

Модель: GoPro Hero 9 Black

Габариты: 71х55х33 мм

Вес: 158 граммов

Разрешение видео: 23.6 МП, f/2.8

Экраны: 2.27 дюйма и 1.4 дюйма

Разрешения видео: 5К/30 fps, 4K/60 fps, 2.7K/120 fps, 1440p/120 fps, FullHD 1080p /240fps.

Разрешение фото: 20 МП

Форматы видео и фото H.264 (AVC), H.265 (HEVC), RAW, jpeg

Аккумулятор: 1720 мАч

Поддержка: GPS, Wi-Fi, Bluetooth

Стоимость: 43 990 рублей

На российском рынке официальная стоимость GoPro Hero 9 Black начинается от 43 990 рублей. На западе камеру можно приобрести по цене $450. Если же заплатить $50 за годовую подписку на онлайн-сервис GoPro, камера обойдётся в $350.

Комплектация

Стандартный набор GoPro 9 достаточно щедрый. В упаковке идет фирменный противоударный кейс для транспортировки камеры и аксессуаров. В него входит: зарядный кабель Type-C, 4 крепежа и аккумулятор.

Два экрана лучше одного

GoPro Hero9 Black является первой камерой GoPro с передним цветным дисплеем. Он обладает диагональю 1,4 дюйма и работает как видоискатель. Основной экран сзади также был улучшен. Его размер вырос на 16% и диагональ теперь 2,27 дюйма против 1,95 дюйма на прошлых моделях.

Передний экран очень полезен в качестве видоискателя, чтобы правильно выравнивать изображение или просматривать настройки. Можно считать этот экран полезным дополнением к устройству.

С правой стороны корпуса располагается чехол, который открывает порт USB-C, отсек для аккумулятора и слот для карты памяти microSD. Почти всю заднюю часть камера занимает экран. Светодиодные индикаторы расположенный на верхней части корпуса показывают, когда камера включена, заряжается или используется.

Левая сторона корпуса имеет кнопку питания и переключения режимов. Продолжительное нажатие включает и выключает камеру, эта же кнопка применяется для переключения между режимами съёмки и для перехода назад при навигации по меню. Наверху кнопка записи, нажатие на которую запускает и останавливает запись видео и позволяет снимать фото.

Через мобильное приложение можно менять настройки или использовать функцию превью в реальном времени.

Другой вариант заключается в том, чтобы осуществлять навигацию по меню камеры при помощи заднего экрана, который является сенсорным. Нужно посвятить немного времени изучению интерфейса. Экран не такой отзывчивый, как сенсорные экраны смартфонов или планшетов, но в этом есть свои плюсы. Зато можно избежать случайных нажатий во время съёмки.

Как и предыдущая модель, внизу камера оснащена специальным крепежом для совместимых штативов. Крепёж избавляет от необходимости использовать дополнительные корпуса, как на предыдущих моделях GoPro, которые затем закреплялись на штативе или другом аксессуаре. Можно сказать, что разработчики убрали лишние звено.

Это первая модель GoPro со сворачиваемыми креплениями или пальцами, как называют их разработчики. Крепежи получились отличные. Теперь не нужно думать о дополнительных аксессуарах, можно просто поставить камеру на штатив.

Увеличение размера экрана и батареи привело к увеличению размера камеры в целом. Он составляет 71 x 55 x 33,6 мм, вес 158 г. Для сравнения, размеры Hero8 Black – 66,3 x 48,6 x 28,4 мм, вес 126 г. Увеличение не радикальное, но заметное.

Не считая новых цветных экранов, можно выделить качество снимков. Используется сенсор на 23,6 МП с возможностью записи видео в разрешении 5K. Поддерживается съёмка фотографий с разрешением 27 МП, а батарея ёмкостью 1720 мАч позволяет дольше работать без подзарядки.

Спецификации не могут показать полную картину. Программные возможности делают Hero9 Black особенно привлекательной покупкой, давая возможность снимать лучшие фото и видео.

Например, HyperSmooth 3.0 с Boost обеспечивает съёмку стабильных видеороликов, словно вы используете подвес. Если закрепить камеру на груди и носить с собой при катании на велосипеде по неровной дороге, вместо тряски вы увидите по большей части плавное изображение.

В качестве теста был сделан пробный круг на коньках. Картинка и правда получается стабильная. Видео фиксируется, но выглядит довольно странно, можно подумать, что камера просто перемещается ровно за объектом.

Вы потеряете примерно 10% изображения из-за обрезания при выравнивании, но это небольшая цена за отсутствие тряски.

Другая функция позволяет выравнивать горизонт на ваших снимках, что можно увидеть при съёмке видео Timelapse. Штатив может наклоняться на каждом повороте, но видео остаётся ровным.

Есть и другие программные возможности. TimeWarp 3.0 позволяет проявить своё воображение при съёмке Timelapse, меняя скорость и добавляя звук. HindSight позволяет свести к минимуму продолжительность съёмки. В этом режиме камера остаётся включенной и записывает видео, но не сохраняет последние 30 секунд, если не нажать на кнопку записи.

Это может пригодиться, когда вы пытаетесь записать себя выполняющим какой-либо трюк, но не хотите записывать все 45 минут попыток. После первого нажатия на кнопку записи она нажимается снова, чтобы камера сохранила клип.

Есть расписание, которое позволяет включить камеру и сделать фото, видео или Timelapse в определённое время. Она работает без проблем.

Что касается продолжительности работы, она составила более часа записи видео.

Использование в качестве веб-камеры

Одной из наиболее интересных возможностей является использование устройства в качестве веб-камеры. Пока программное обеспечение для этого работает только на компьютерах Mac, но разработчики трудятся над Windows-приложением.

Hero9 Black использовалась в качестве веб-камеры во время звонков в приложениях Zoom. Результат значительно лучше, чем работа со встроенной веб-камерой старого 27-дюймового Apple iMac. Изображение чище и не такое зернистое, широкоугольный объектив позволяет увидеть больше объектов. В приложении можно переключаться с широкоугольного вида, сужая угол просмотра.

Вряд ли стоит покупать эту камеру только ради использования в качестве веб-камеры. Если же вы купите её для разных нужд и ищите новые способы применения, это дополнительный бонус для звонков в Skype или Zoom.

Заключение

Возможности GoPro Hero 9 Black более обширные, чем когда-либо потребуется большинству пользователей. Именно это делает её такой интересной. Конечно, камера позиционируется как устройство для людей, которые лазят по скалам и прыгают с самолётов. Они точно будут рады получить обширную функциональность.

Если же вы не делаете всего этого и хотите просто камеру для съёмки обычных фотографий, а также для использования в качестве веб-камеры, GoPro Hero9 Black может и это.

Плюсы Обширный функционал

Встроенное крепление

Защита от воды и пыли

Автономность Минусы Высокая стоимость