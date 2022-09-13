Грядущая экшн-камера GoPro Hero11 Mini появилась на рендерах. Новинка станет продолжением линейки GoPro Session.

По слухам, версия Mini не будет искусственно «удешевляться» за счет важных функций. По мощности она будет как флагманская GoPro Hero11 Black.

Отличать камеру будет, в первую очередь, отсутствие дисплеев — их не будет ни сзади, ни спереди. Приблизительные габариты устройства — 50×50х40 мм.

GoPro Hero11 Mini приписывают 27-мегапиксельный модуль с разрешением 5616×3744 пикселей. Обе версии 11-серии будут работать на прошлогоднем процессоре GP2. Это позволить снимать видео со следующими характеристиками:

5,3K со скоростью 60 кадров в секунду;

4K со скоростью 120 кардров в секунду;

2,7K со скоростью 240 кадров в секунду.

Еще у новинки будут стабилизация HyperSmooth 5.0 и TimeWarp 3.0., а также возможность вести прямые трансляции с разрешением 1080p.

Новую линейку GoPro должны представить до конца сентября.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!