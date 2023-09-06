Анонсирована экшн-камера GoPro Hero 12 Black с повышенной в 2 раза автономностью

Компания GoPro представила свою новейшую экшн-камеру – Hero 12 Black, которая позволит вести видеосъемку в 5.3K (до 60 кадров/с), 4K (до 120 кадров/с) и 2.7K (до 240 кадров/с). Благодаря новому 27 МП сенсору, камера поддерживает соотношение сторон 8:7 во всех режимах и возможность создания HDR-видео и фото.

Аксессуар Max Lens Mod 2.0 улучшает угол обзора при широкоэкранной и вертикальной съемке на 36% и 48% соответственно. Новые линзы отличаются высокой устойчивостью к царапинам, гидрофобным покрытием и обеспечивают отличное качество съемки благодаря системе стабилизации HyperSmooth 6.0.

Интересными нововведениями для Hero 12 Black стали новые режимы съемки, инструменты для обработки видео и поддержка беспроводных аксессуаров, в том числе Apple AirPods. Также стоит отметить совместимость с креплениями стандарта 1/4-20, впервые появившиеся режимы TimeWarp и Night Effect, а также вертикальную съемку. В отличие от предыдущих моделей, где для смены ориентации нужно было физически повернуть камеру, в Hero 12 можно активировать вертикальный режим даже при горизонтальном расположении устройства.

Для специалистов, а также тех, кто только делает первые шаги в этой сфере, компания GoPro представила две привлекательные функции. Первая – GP-Log, логарифмический режим съемки, облегчающий процесс цветокоррекции при постобработке. Второе нововведение — возможность синхронизации таймкода. Это особенно удобно, если используются несколько камер GoPro Hero 12 – теперь их можно синхронизировать для создания идеального видеомонтажа.

Кроме того, в новой камере увеличено время автономной работы. В компании заявляют, что оно увеличилось до двух раз в сравнении с предыдущими моделями.

С 13 сентября GoPro Hero 12 Black будет доступна по цене $399 (~39 500 рублей). К октябрю ожидается выпуск водонепроницаемого пульта и нового штатива. Приобрести Max Lens Mod 2.0 можно будет за $99,99 (~9 800 рублей) или со скидкой для подписчиков GoPro — за $79,99 (~7 600 рублей).