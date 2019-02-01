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Новости

Представлена Android 11 Go Edition для недорогих смартфонов

Google выпустила специальную версию ОС Android 11 для недорогих и маломощных смартфонов — Android 11 Go Edition. Она вышла следом за обычной ОС.

Это уже третье поколение такой системы, предназначенное для устройств с 2 ГБ ОЗУ. Как утверждается, система может на 20% быстрее запускать приложения, чем прошлогодняя Android 10 Go Edition.

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В числе нововведений следует отметить новые функции безопасности, которые позволяют отслеживать доступ к микрофону, камере, GPS и другим системам. Его можно давать разово или постоянно. А можно блокировать полностью. Также в новой Go Edition появилась функция жестовой навигации.

Отмечается, что производителей не будут обязывать устанавливать Android 11 Go Edition на смартфоны, однако поддержка для них предусмотрена.

Источник:
Google, XDA-Developers
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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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