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Представлен vivo Y100 5G – доступный смартфон на Snapdragon 4 Gen 2 в дизайне iPhone

Китайская компания vivo анонсировала новый среднебюджетный смартфон vivo Y100 5G. Устройство получило стильный дизайн, достойные камеры и качественный экран.

Характеристики vivo Y100 5G

  • Габариты: 163,17х75,81х7,79 мм, 185,5 г
  • Экран: 6,67-дюймовый AMOLED, 2400х1080, 394 ppi, 60-120 Гц, 1200 нит
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (июнь 2023 года, 4-нм)
  • ОЗУ: 8 ГБ (можно расширить еще на 8 ГБ)
  • ПЗУ: 128/256 ГБ (microSD до 1 ТБ)
  • Камеры: основная – 50 Мп, f/1.8; широкоугольная – 8 Мп, f/2.2; портретный датчик глубины, фронтальная – 8 Мп, f/2.0
  • Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт
  • ОС: Funtouch OS 14 (Android 14)
  • Защита: IP54

Смартфон доступен в розовом и темно-фиолетовом цветах. При этом задняя панель первого варианта выполнена из экокожи, а второго – из стекла. Устройство имеет алюминиевую боковую рамку и стильный дизайн, который напоминает многие современные смартфоны, в том числе iPhone.

На данный момент vivo Y100 5G доступен для предзаказа в Индонезии. Цены следующие:

  • 8/128 ГБ – $246 (~21800 рублей)
  • 8/256 ГБ – $265 (~23500 рублей)

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Источник:
vivo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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