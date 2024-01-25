Представлен vivo Y100 5G – доступный смартфон на Snapdragon 4 Gen 2 в дизайне iPhone

Китайская компания vivo анонсировала новый среднебюджетный смартфон vivo Y100 5G. Устройство получило стильный дизайн, достойные камеры и качественный экран.

Характеристики vivo Y100 5G

Габариты: 163,17х75,81х7,79 мм, 185,5 г

Экран: 6,67-дюймовый AMOLED, 2400х1080, 394 ppi, 60-120 Гц, 1200 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (июнь 2023 года, 4-нм)

ОЗУ: 8 ГБ (можно расширить еще на 8 ГБ)

ПЗУ: 128/256 ГБ (microSD до 1 ТБ)

Камеры: основная – 50 Мп, f/1.8; широкоугольная – 8 Мп, f/2.2; портретный датчик глубины, фронтальная – 8 Мп, f/2.0

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт

ОС: Funtouch OS 14 (Android 14)

Защита: IP54

Смартфон доступен в розовом и темно-фиолетовом цветах. При этом задняя панель первого варианта выполнена из экокожи, а второго – из стекла. Устройство имеет алюминиевую боковую рамку и стильный дизайн, который напоминает многие современные смартфоны, в том числе iPhone.

На данный момент vivo Y100 5G доступен для предзаказа в Индонезии. Цены следующие:

8/128 ГБ – $246 (~21800 рублей)

8/256 ГБ – $265 (~23500 рублей)