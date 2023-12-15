Представлен TECNO SPARK 20 Pro: фишка iPhone, экран 120 Гц и камера 108 Мп за $100

Компания TECNO представила смартфон SPARK 20 Pro, который впечатляет своими характеристиками и предлагается по очень демократической цене.

TECNO SPARK 20 Pro устанавливает новый стандарт за свои $100 (~9000 рублей). Девайс работает на базе процессора Helio G99, который является одним из самых мощных в сегменте среднего класса без 5G.

Его 6,78-дюймовый IPS-экран имеет разрешение Full HD+ (1080×2460) и частоту обновления 120 Гц. Кроме того, в наличии функция всплывающих уведомлений около фронтальной камеры Dynamic Port, которая является аналогом Dynamic Island на iPhone.

Особенностью модели является 108-мегапиксельная камера, которая обладает высоким качеством выдаваемых снимков, а также селфи-камера на 32 Мп.

За скромную цену пользователь получает не только производительное устройство, но и 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон также оснащен защитой от влаги (IP53), громкими стереодинамиками, 33-ваттной зарядкой и аккумулятором на 5000 мАч, а также боковым сканером отпечатков пальцев.