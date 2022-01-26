Стала известна европейская цена складного смартфона Huawei P50 Pocket

Китайская компания Huawei сообщила о европейских ценах на свои новые флагманы — P50 Pro и складной P50 Pocket. Отмечается, что «прошка» будет стоить от 1199 евро (или около 107 000 рублей по курсу), а раскладушка — от 1299 евро (около 115 900 рублей по курсу).

По данным из пресс-релиза, смартфоны будут доступны на «ключевых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, Европы и Латинской Америки», однако точных сроков пока нет.

При этом оба смартфона останутся без сервисов Google, хотя не стоит исключать, что их можно будет поставить принудительно после покупки.

Напомним, что P50 Pocket имеет 6,9-дюймовый складной OLED-дисплей с разрешением 2700 x 1228 точек, соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц. Также новинка получит дополнительный небольшой круглый дисплей и основную камеру с тремя датчиками на 40 + 13 + 32 МП.

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