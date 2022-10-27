Представлен Redmi Note 12 Pro c Dimensity 1080 за $235

Сегодня Redmi представляет свою линейку Redmi Note 12. Всего компания представит четыре смартфона: базовый Note 12 и три более мощных — Note 12 Pro, Note 12 Pro + и Note 12 Pro Extreme Edition.

Redmi Note 12 Pro получил 6,67-дюймовый OLED дисплей с частотой 120 ГЦ. Процессором выступает MTK Dimensity 1080, емкость батареи — 5000 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки. Основная камера тройная: 50 + 8 + 2 Мп. У фронтальной камеры 16 Мп. Также есть NFC, WiFi6, стереодинамики и стандартный разъем для наушников 3,5 мм.

Стоимость в зависимости от конфигураций следующая:

Redmi Note 12 Pro 6/128Гб — 1699 китайских юаней или $235;

Redmi Note 12 Pro 6/128Гб — 1799 китайских юаней или $250;

Redmi Note 12 Pro 8/256Гб — 1999 китайских юаней или $275;

Redmi Note 12 Pro 12/256Гб — 2199 китайских юаней или $305.