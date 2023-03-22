Представлен realme 10T 5G с экраном 90 Гц и камерой 50 Мп

Бренд realme представил бюджетный смартфон realme 10T 5G на базе чипсета Dimensity 810. Новинка получила большой 6,6-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и яркостью 400 нит.
На выбор есть вариант с 4/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно. Расширить хранилище можно при помощи MicroSD. Остальные характеристики представлены ниже.
Характеристики realme 10T 5G:
- Процессор: Dimensity 810;
- Дисплей: 6,6 дюйма, IPS, Full HD+, 90 Гц, 400 нит;
- ОЗУ: 4/8 ГБ;
- Память: 128/256 ГБ +MicroSD;
- Камера: 50 Мп + 2 Мп макро + 2 Мп датчик глубины 2 Мп / 16 Мп фронталка;
- Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт;
- Дополнительно: поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм.
Продаётся realme 10T 5G от $210 (~16 000 рублей) и уже доступен на рынке Таиланда. Появится ли новинка в России, пока неизвестно.
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