Представлен realme 10T 5G с экраном 90 Гц и камерой 50 Мп

Бренд realme представил бюджетный смартфон realme 10T 5G на базе чипсета Dimensity 810. Новинка получила большой 6,6-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и яркостью 400 нит.

На выбор есть вариант с 4/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно. Расширить хранилище можно при помощи MicroSD. Остальные характеристики представлены ниже.

Характеристики realme 10T 5G:

Процессор: Dimensity 810;

Дисплей: 6,6 дюйма, IPS, Full HD+, 90 Гц, 400 нит;

ОЗУ: 4/8 ГБ;

Память: 128/256 ГБ +MicroSD;

Камера: 50 Мп + 2 Мп макро + 2 Мп датчик глубины 2 Мп / 16 Мп фронталка;

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт;

Дополнительно: поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм.

Продаётся realme 10T 5G от $210 (~16 000 рублей) и уже доступен на рынке Таиланда. Появится ли новинка в России, пока неизвестно.