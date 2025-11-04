Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

В 2024 году мы рассказывали про HUAWEI MatePad Pro 12.2″ PaperMatte, и устройство оставило приятные впечатления. Теперь же компания выпустила обновленную модель — MatePad Pro 12.2″ 2025.

Как и прежде, главный акцент сделан на двухслойном OLED-дисплее с повышенной яркостью и улучшенной цветопередачей. В этом обзоре расскажу, что изменилось, какие впечатления от использования и стоит ли обновляться до новой модели.

Характеристики HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025

Модель: HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025 (MRDI-W09)

Габариты: 271,25×182,53×5,5 мм, вес — 508 г

Дисплей: 12,2″, Tandem OLED с технологией PaperMatte, 2800×1840, 274 ppi, 144 Гц, до 2000 нит, 255 ppi, 1,07 млрд цветов, цветовой охват P3

Процессор: Kirin T92A

ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X

Память: 256/512 ГБ UFS 4.0

Камеры: Основная: 50 Мп, f/1.8, автофокус Ширик: 8 Мп, f/2.2, фиксированный фокус Фронтальная: 8 Мп, f/2.0, фиксированный фокус

Батарея: 10 100 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки HUAWEI SuperCharge 100 Вт

Мультимедиа: 4 микрофона, 4 динамика, HUAWEI SOUND

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, распознавание по лицу

ОС: HarmonyOS 4.3

Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS, NearLink, USB Type-C (3.1 Gen 1, OTG),

Цена на момент обзора: 79 999 ₽

Комплектация

HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025 приходит в аккуратной белой коробке с минималистичным дизайном. На крышке — золотистые надписи с логотипом бренда и названием устройства. Внутри все продумано и аккуратно уложено. В комплект входят:

Планшет;

Обложка-клавиатура HUAWEI Glide Keyboard;

Адаптер питания HUAWEI SuperCharge на 100 Вт;

Кабель USB-C на USB-C;

Тряпочка из микрофибры;

Документация.

Комплектация планшета хоть и богатая, но узнаваемая. Аналогичный набор аксессуаров был и у прошлогоднего MatePad Pro 12.2″. Так что в этом плане ничего нового.

Кстати, при желании можно приобрести отдельно стилус M-Pencil и фирменную беспроводную мышь. Подробнее об аксессуарах и зачем они вообще нужны — поговорим чуть позже.

Внешний вид

Новый MatePad Pro 12.2″ выглядит дорого и изящно. Планшет доступен в двух цветах — черном и зеленом, оба смотрятся стильно, но второй более свежий и необычный. Корпус металлический, а задняя панель выполнена из стекловолокна с шелковистой текстурой — на ощупь она приятная и не скользит. В паре с белыми аксессуарами устройство выглядит особенно эффектно.

Толщина корпуса всего 5,5 мм, а вес — 508 граммов. Это делает планшет одним из самых легких 12-дюймовых планшетов на рынке. Даже с клавиатурой вес не дотягивает до килограмма, поэтому брать его с собой — одно удовольствие. В руке планшет ощущается легким и сбалансированным, удобно читать, рисовать или смотреть видео.

Рамки вокруг дисплея тонкие — всего 4,6 мм, поэтому планшет выглядит современно. Кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальца находится сбоку. Он срабатывает быстро, распознает — точно.

По бокам расположены динамики, а снизу — порт USB-C. Звук у планшета громкий и объемный. Его хватает для фильмов, общения и работы с контентом, хотя для полноценного прослушивания музыки лучше использовать наушники.

Сзади — небольшой круглый модуль камеры, слегка выступающий над корпусом. Из-за этого планшет немного покачивается, если положить его на стол без обложки, но это мелочь.

В целом дизайн устройства получился продуманным и элегантным. Никакого вычурного блеска — только практичность, легкость и ощущение премиальности во всем. Однако визуально он почти не отличается от прошлогоднего MatePad Pro 12.2″: только обновленный блок камер и новые цвета.

Экран

Одна из ключевых особенностей MatePad Pro 12.2″ — экран. Как и прежде, HUAWEI использовала 12,2-дюймовый Tandem OLED-дисплей, который делает картинку ярче и сочнее. И это не просто маркетинг, даже под прямыми солнечными лучами на улице он остается читаемым.

Чтобы сделать экран похожим на бумагу, HUAWEI использует технологию PapperMatte. Поверхность дисплея прошла обработку нанотравлением, что дало приятный матовый эффект. Отблесков почти нет — даже под лампами или у окна. При этом яркость и сочность картинки не пострадали.

Цветопередача экрана естественная, цвета мягкие и сбалансированные, изображение максимально приятное и детализированное, а черный цвет действительно черный.

Экран имеет разрешение 2800×1840 пикселей и частоту обновления до 144 Гц. В реальной жизни разница между 120 и 144 Гц едва заметна, но плавность интерфейса и отзывчивость системы ощущаются сразу. Особенно приятно листать документы, рисовать или просто серфить в браузере — все движется плавно и без рывков.

Для любителей читать есть режим электронной книги — экран при его активации становится черно-белым. Функция «Естественные тона» регулирует цветовую температуру в зависимости от освещения в помещении, а Always-On Display делает экран визуально «живым», показывая время, уведомления или просто красивую заставку даже в режиме ожидания.

В целом дисплей у MatePad Pro 12.2″ 2025 — это не просто сильная сторона, а один из тех элементов, после которых трудно вернуться к обычным планшетам. Он не выжигает глаза, не бликует, при этом остается ярким, четким и максимально комфортным в любых условиях — хоть дома, хоть на улице под солнцем.

Клавиатура и стилус

Комплектная обложка-клавиатура превращает MatePad Pro 12.2″ в компактный ноутбук. Она сделана из износостойкого полиуретана с силиконовыми элементами и легко чистится салфеткой. При этом общий вес такого комплекта не превышает килограмма.

Планшет фиксируется к обложке с помощью магнитов, поддерживает два угла наклона, что позволяет использовать ее как подставку.

Есть трекпад, который корректно обрабатывает жесты, а также специальная выемка для стилуса.

Стилус M-Pencil 3-го поколения подключается мгновенно и реагирует на силу нажатия (более 10 000 уровней). Экран планшета распознает его на расстоянии, позволяя использовать как указку, «захватывать» цвета и работать с инструментами без касания стекла. При этом микровибрация и PaperMatte-экран создают полное ощущение письма на бумаге.

В сочетании с клавиатурой планшет превращается в удобный рабочий инструмент: можно рисовать, делать скетчи, редактировать фото и видео, писать тексты, монтировать ролики или вести заметки.

Железо и софт

За производительность MatePad Pro 12.2″ отвечает чип Kirin T92, свежий представитель фирменной линейки. Его дополняют 12 ГБ оперативной памяти и в моем случае хранилище на 512 ГБ. Как показала практика, этого планшету достаточно, чтобы справляться с любыми задачами, от рабочих приложений до игр.

Несмотря на то, что планшет создан прежде всего для работы и творчества, он вполне тянет современные игры. Например, в Call of Duty Mobile держатся стабильные 60 FPS на средних настройках графики. При этом никаких просадок или сильного нагрева нет.

В War Thunder Mobile можно играть на высокой графике, однако в зависимости от карты частота кадров будет варьироваться от 40 до 100 FPS. Планшет в ней нагревается чуть больше, хотя его все равно комфортно держать.

Получить максимальные 144 FPS мне удалось только в Standoff 2. В какие-то моменты частота падает до 120 FPS, но затем восстанавливается. Геймплей при этом максимально плавный.

Работает планшет на HarmonyOS 4.3 — фирменной оболочке HUAWEI. Google-сервисов нет, но их полноценно заменяет магазин приложений AppGallery, GBox и возможность установить любой APK-файл.

Одной из фишек системы стали встроенные инструменты для творчества. Например, приложение GoPaint. Это достаточно мощный и гибкий инструмент для рисования. Каждая «краска» ведет себя по-разному: можно регулировать насыщенность, влажность, толщину мазков. Бумага реагирует реалистично — видно, как «впитывается» цвет, появляются легкие потеки.

В «Блокноте» можно создавать заметки, украшать их наклейками, писать от руки. ИИ-алгоритмы аккуратно «подчищают» почерк, делая записи опрятнее. При этом в любой момент рукописный текст можно перенести в печатный.

Для работы с документами, презентациями и таблицами есть WPS Office (ПК-версия). При подключении клавиатуры и мыши планшет практически превращается в полноценное рабочее устройство, но клавиатура требует привывания.

Камеры

Одно из нововведений MatePad Pro 12.2″ 2025 — обновленная основная камера. Главный модуль теперь 50 Мп вместо прошлогодних 13 Мп — шаг вперед, особенно для планшета. Дополняют его ультраширокоугольная камера на 8 Мп и фронтальная камера на 8 Мп, которые остались без изменений.

Что касается качества — снимает планшет удивительно прилично, но не идеально. Основная камера делает четкие кадры с хорошей детализацией при дневном освещении, а ультраширик позволяет захватить больше пространства без сильных искажений.

Фронталка тоже справляется достойно: подходит для видеозвонков или онлайн-уроков. Конечно, это не флагманский смартфон по уровню фото, но для планшета результат реально хороший.

Если же говорить честно, то MatePad Pro все-таки не заменит камеру смартфона — чисто из-за удобства. Снимать что-то долгое или динамичное с 12-дюймовым устройством не очень комфортно, но для быстрых кадров или сканов документов подходит отлично.

Автономность

С автономностью у MatePad Pro 12.2″ 2025 все в порядке. Внутри стоит батарея на 10 100 мАч. Такой емкости мне хватало на целый день, если слегка снизить яркость и использовать планшет для офисной работы.

Естественно, сказать точно, на сколько его хватит, сложно. Все зависит от сценариев использования, комфортной яркости экрана и других факторов. Отмечу лишь, что рекордной автономности планшет не предложит, но и конкурентам он не уступает.

В любом случае, если MatePad Pro 12.2″ разрядился, то на помощь приходит быстрая зарядка. В комплекте с планшетом идет фирменный адаптер питания на 100 Вт. Он заряжает устройство с 1% до 100% примерно за 50-55 минут.

Итого

HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025 — логичное продолжение прошлогодней модели. Если коротко, то HUAWEI не стала изобретать планшет заново, но сделала его лучше.

Самое главное, что новая версия не растеряла преимущества предшественника: легкий и тонкий корпус, двухслойный Tandem OLED-дисплей с яркостью до 2000 нит, аккумулятор на 10 100 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт и достаточно производительный процессор.

Свежий MatePad Pro 12.2″ 2025 отлично подойдет тем, кто ищет универсальный планшет для работы, творчества и учебы. Его можно использовать для рисования, заметок, обработки фото и просто для комфортного просмотра контента на большом экране.